An Mädchen vergangen: Taxilenker im Gefängnis!

Er wurde erkennungsdienstlich behandelt – und tatsächlich landeten die Ermittler einen Treffer in der DNA-Datenbank! Denn seine DNA wurde nach dem ersten Übergriff auch bereits im Wagen sichergestellt. Somit war klar, dass es sich um einen Wiederholungstäter handelt. Aktuell sitzt der Tatverdächtige in der Justizanstalt Graz-Jakomini.