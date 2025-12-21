„So schnell lassen wir uns nicht unterkriegen“

Monika Ring – sie selbst nennt sich in den sozialen Medien „Orgasmus-Päpstin“ – kämpft am Linzer Gericht gegen ihre fristlose Entlassung als Lehrerin. Das erstinstanzliche Urteil will sie sich nicht gefallen lassen. „Ich bin mir nach wie vor keiner Schuld bewusst“, sagt sie im Gespräch mit der „Krone“.