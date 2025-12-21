„So schnell lassen wir uns nicht unterkriegen“
„Orgasmus-Päpstin“
Monika Ring – sie selbst nennt sich in den sozialen Medien „Orgasmus-Päpstin“ – kämpft am Linzer Gericht gegen ihre fristlose Entlassung als Lehrerin. Das erstinstanzliche Urteil will sie sich nicht gefallen lassen. „Ich bin mir nach wie vor keiner Schuld bewusst“, sagt sie im Gespräch mit der „Krone“.
Im Fall der selbst ernannten „Orgasmus-Päpstin“ ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn die ehemalige Volksschullehrerin will die erstinstanzliche Entscheidung des Arbeits- und Sozialgerichts Linz nicht akzeptieren. Seit mittlerweile zwei Jahren kämpft Monika Ring gegen ihre fristlose Kündigung.
