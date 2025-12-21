„Arroganter Schwachsinn“: Hohn für PL-Schlusslicht

Als „arroganten Schwachsinn“ hat Sky-Kommentator Joachim Hebel Jorgen Strand Larsens gescheiterten Elfmeterversuch gegen Brentford kommentiert. Beim Stand von 0:2 hatte der Wolverhampton-Stürmer den Keeper besonders lässig überlisten wollen.
Mit gerade einmal zwei Punkten aus 17 Spielen sind die „Wolves“ klar Letzter der Premier-League-Tabelle, 16 Zähler fehlen dem Ex-Klub von Sasa Kalajdzic auf Rang 17. Und auch gegen Brentford wusste die Truppe von Rob Edwards nicht zu überzeugen, Keane Lewis-Potter brachte die Gäste mit einem Doppelpack in Führung.
Kelleher pariert
In der 89. Minute dann der kleine Hoffnungsschimmer: Elfmeter für Wolverhampton. Strand Larsen legte sich den Ball zurecht, nahm locker Anlauf, verzögerte kurz und schoss den Ball mittig-rechts Goalie Caoimhin Kelleher in die Hände.
„Als Tabellenletzter so einen arroganten Schwachsinn abzuliefern – es tut mir echt leid, aber das ist dann wirklich nicht zu erklären“, so Hebels knallharte Kritik. Einen Gefallen hat Larsen seiner Mannschaft wahrlich keinen gemacht, besinnlich werden die Feiertage für die Wolverhampton Wanderers wohl kaum ...
