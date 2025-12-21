„Arroganter Schwachsinn“: Hohn für PL-Schlusslicht

Mit gerade einmal zwei Punkten aus 17 Spielen sind die „Wolves“ klar Letzter der Premier-League-Tabelle, 16 Zähler fehlen dem Ex-Klub von Sasa Kalajdzic auf Rang 17. Und auch gegen Brentford wusste die Truppe von Rob Edwards nicht zu überzeugen, Keane Lewis-Potter brachte die Gäste mit einem Doppelpack in Führung.