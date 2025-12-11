Daniliuc-Tor reicht Basel nicht, Glasner souverän

Florian Grillitsch kam beim 1:0-Auswärtssieg des SC Braga bei OGC Nizza eine Stunde lang zum Einsatz. Die Portugiesen feierten den vierten Sieg und sind mit 13 Punkten auf Achtelfinalkurs. Viktoria Pilsen kam mit Torhüter Florian Wiegele bei Panathinaikos Athen zu einem 0:0, ist auch nach sechs Runden noch ungeschlagen und auf Aufstiegskurs.