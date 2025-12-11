Vorteilswelt
Europacup

Daniliuc-Tor reicht Basel nicht, Glasner souverän

Fußball International
11.12.2025 23:25
Flavius Daniliuc
Flavius Daniliuc

Der österreichische Verteidiger Flavius Daniliuc hat im Stile eines Torjägers seinen ersten Treffer im Fußball-Europacup erzielt, für seinen Klub FC Basel reichte es aber nicht zu einem Erfolg. 

Die Schweizer mussten sich am Donnerstag in der Europa League zu Hause dem englischen Topclub Aston Villa 1:2 (1:1) geschlagen geben. Daniliuc verlängerte in der 34. Minute einen Freistoß von Xherdan Shaqiri artistisch zum 1:1.

  Florian Grillitsch kam beim 1:0-Auswärtssieg des SC Braga bei OGC Nizza eine Stunde lang zum Einsatz. Die Portugiesen feierten den vierten Sieg und sind mit 13 Punkten auf Achtelfinalkurs. Viktoria Pilsen kam mit Torhüter Florian Wiegele bei Panathinaikos Athen zu einem 0:0, ist auch nach sechs Runden noch ungeschlagen und auf Aufstiegskurs.

Glasner souverän
In der Conference League feierte Trainer Oliver Glasner mit Crystal Palace in Shelbourne einen 3:0-Sieg. Beim 1:1 des FSV Mainz bei Lech Posen wurde Nicolas Veratschnig (67.) mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Ohne Gegentor blieb Torhüter Johannes Kreidl mit Kuopion Palloseura zu Hause gegen Lausanne.

