Sturm-Niederlage: „Hat mit Glück nie etwas zu tun“

Enttäuscht war auch Otar Kiteishvili. „Wir hätten gewinnen können, hatten mehr Kontrolle und Ballbesitz, aber wir müssen in der Offensive bessere Situationen herausspielen.“ Ob das fehlende Tor eine Frage des Glücks ist? Otar darauf vielsagend: „Ich glaube nicht an Glück! Ich bin wirklich nicht happy mit unserer Performance. Wenn wir wüssten, was los ist, würden wir es ändern.“ Sturm-Trainer Jürgen Säumel war vor allem wegen der Elfersituation (Anm. ein Foul an Horvat wurde gepfiffen, davor gab der VAR aber ein Foul im Mittelfeld von Horvat an Belgrads Händel) sauer. „Der vierte Offizielle steht daneben, der Linienrichter hat klare Sicht – das war ein normaler Zweikampf, der Belgrad-Spieler geht sehr leicht zu Boden.“