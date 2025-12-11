Tsunoda kritisiert Red Bull: „Habe gehört …“

Der Verlust seines Cockpits hat Yuki Tsunoda doch mehr gefrustet, als es zunächst den Anschein hatte. Nun hat der Japaner Red Bull kritisiert und dabei anklingen lassen, dass die Entscheidung gegen ihn, offenbar gar nicht so eindeutig ausgefallen sei. Zudem beklagt er mangelnde Unterstützung während der Saison.
„Ich habe gehört, dass die Entscheidung möglicherweise kurz vor der Übermittlung an mich geändert wurde“, verrät Tsunoda nun gegenüber „DAZN Japan“. Demnach sei die Entscheidung gegen ihn als Teamkollege von Max Verstappen nicht so eindeutig ausgefallen, als vermutet.
So deutet der Japaner auch an, dass man ihm selbst, zuvor eine andere Sicht der Situation dargelegt habe. „Die Nachricht unterschied sich von dem, was mir zuvor gesagt worden war, daher war ich überrascht“, zeigt sich der nun ehemalige Formel-1-Pilot enttäuscht.
Zu wenig Hilfe vom Team?
So oder so blickt der 25-Jährige auf eine enttäuschende Saison an der Seite von Verstappen zurück. Nur 30 Punkte konnte er als Red-Bull-Pilot einfahren – über 350 weniger als sein Teamkollege. Deshalb bekommt in der neuen Saison Isack Hadjar die Chance, sich zu beweisen.
Tsunoda sieht im Unterschied zu Verstappen auch strukturelle Ursachen: „Mein Ingenieurteam ist sehr fähig, aber sie haben einfach nicht so viel Erfahrung, daher brauchten wir manchmal Hilfe. Aber ich konnte nicht immer danach fragen.“
Eigentlich sollte der Japaner als Entwicklungsfahrer beim Rennstall bleiben. Wie sich diese Aussagen auf die Möglichkeit auswirken, ist nicht klar. Allerdings bleibt auch Tsunoda hinsichtlich seiner Zukunft etwas kryptisch: „Ich habe von ein paar möglichen Szenarien gehört“, schließt der Rennfahrer.
