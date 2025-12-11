Britische Marine jagte russisches U-Boot

Die beiden Schiffe seien von einem britischen Versorgungsschiff verfolgt worden. Wäre das U-Boot „Krasnodar“ untergetaucht, wären „Maßnahmen zur U-Boot-Abwehr“ eingeleitet worden, hieß es weiter. Die „Krasnodar“ sei aber an der Oberfläche verblieben. An der vor der Bretagne gelegenen Insel Ouessant habe die britische Marine die Aufgabe dann an einen NATO-Verbündeten übergeben.