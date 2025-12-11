ÖFB-Kicker trifft und muss dann angeschlagen raus

Intensiver Abend für ÖFB-Legionär Philipp Lienhart. Zunächst trifft der Verteidiger in der Europa League gegen Salzburg zur Führung für seine Freiburger, dann muss er angeschlagen vom Platz.
Kurz nach der Halbzeit war Lienhart für seine Freiburger zur Stelle. Der Österreicher war nach einem Eckball von den Salzburgern sträflich alleine gelassen worden. Dies nutzte der Österreicher aus und schlug eiskalt zu! Das 1:0 für die Deutschen gegen zehn Salzburger, die zuvor durch eine Rote Karte gegen Petar Ratkov geschwächt wurden.
Doch anschließend wurde es auch für Lienhart bitter. Denn der ÖFB-Legionär saß rund 20 Minuten später auf dem Rasen und fasste sich ans Bein. Schließlich musste 29-Jährige angeschlagen vom Platz. Von muskulären Problemen ist die Rede. Bleibt zu hoffen, dass es nichts ernstes ist.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.