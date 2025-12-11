ÖFB-Kicker trifft und muss dann angeschlagen raus

Kurz nach der Halbzeit war Lienhart für seine Freiburger zur Stelle. Der Österreicher war nach einem Eckball von den Salzburgern sträflich alleine gelassen worden. Dies nutzte der Österreicher aus und schlug eiskalt zu! Das 1:0 für die Deutschen gegen zehn Salzburger, die zuvor durch eine Rote Karte gegen Petar Ratkov geschwächt wurden.