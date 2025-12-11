Vorteilswelt
Sorgen um Lienhart

ÖFB-Kicker trifft und muss dann angeschlagen raus

Europa League
11.12.2025 22:51
Philipp Lienhart musste schließlich angeschlagen vom Platz.
Philipp Lienhart musste schließlich angeschlagen vom Platz.

Intensiver Abend für ÖFB-Legionär Philipp Lienhart. Zunächst trifft der Verteidiger in der Europa League gegen Salzburg zur Führung für seine Freiburger, dann muss er angeschlagen vom Platz. 

0 Kommentare

Kurz nach der Halbzeit war Lienhart für seine Freiburger zur Stelle. Der Österreicher war nach einem Eckball von den Salzburgern sträflich alleine gelassen worden. Dies nutzte der Österreicher aus und schlug eiskalt zu! Das 1:0 für die Deutschen gegen zehn Salzburger, die zuvor durch eine Rote Karte gegen Petar Ratkov geschwächt wurden.

Doch anschließend wurde es auch für Lienhart bitter. Denn der ÖFB-Legionär saß rund 20 Minuten später auf dem Rasen und fasste sich ans Bein. Schließlich musste 29-Jährige angeschlagen vom Platz. Von muskulären Problemen ist die Rede. Bleibt zu hoffen, dass es nichts ernstes ist. 

