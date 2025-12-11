Titelverteidiger Littler nimmt Auftakthürde bei WM

Titelverteidiger Luke Littler ist erwartungsgemäß mit einem klaren Sieg in die Darts-WM in London gestartet. Der 18-jährige Engländer wurde seiner Favoritenrolle am Auftaktabend gerecht und besiegte den Litauer Darius Labanauskas ohne größere Probleme mit 3:0.
Labanauskas gewann insgesamt fünf Legs, Littler neun. Für Littler war es in dem auf 128 Teilnehmer ausgedehnten Feld der erste von sieben möglichen Siegen zur angestrebten Titelverteidigung.
In Runde zwei geht es für den Youngster im Alexandra Palace entweder gegen David Davies aus Wales oder Mario Vandenbogaerde aus Belgien. Littler gilt als klarer Titelfavorit für das Turnier, das bis zum 3. Jänner dauert. Einziger Starter aus Österreich ist der Wiener Mensur Suljovic. Er startet am Montag gegen den Kanadier David Cameron ins Turnier.
