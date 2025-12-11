Titelverteidiger Littler nimmt Auftakthürde bei WM

In Runde zwei geht es für den Youngster im Alexandra Palace entweder gegen David Davies aus Wales oder Mario Vandenbogaerde aus Belgien. Littler gilt als klarer Titelfavorit für das Turnier, das bis zum 3. Jänner dauert. Einziger Starter aus Österreich ist der Wiener Mensur Suljovic. Er startet am Montag gegen den Kanadier David Cameron ins Turnier.