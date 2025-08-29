FPÖ startet die U-Ausschüsse mit Pilnacek

Für die FPÖ hat die Causa Pilnacek deshalb Vorrang, da sich Ereignisse überstürzten. Hafenecker spielte auf jüngst veröffentlichte Berichte rund um die Smartwatch Pilnaceks an, die sich in der Todesnacht mit anderen Geräten zu verbinden versucht habe. Dies legt für den Politiker nahe, dass der suspendierte Sektionschef kurz vor seinem Tod nicht alleine gewesen sei.