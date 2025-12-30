Zu Weihnachten waren genau zwei Kekse erlaubt

„Spricht mehr gegen Rekord als dafür“

Extra zugeschnitten auf die für sie ungewohnte Distanz hat Mayer ihr Training aber nicht. Genau eine Einheit im dafür vorgesehenen Renntempo hat sie eingestreut, der langfristige Fokus liegt eben auf dem Marathon, für den das Training komplett konträr ist. „Mein Laktatwert wird beim Silvesterlauf sicher so hoch schießen, wie ich das gar nicht mehr gewohnt bin“, weiß Julia und gesteht ehrlich: „Es spricht mehr gegen den Rekord als dafür.“ Dabei ist diejenige über die 5 Kilometer die einzige heimische Straßenbestmarke, die ihr aktuell fehlt. „Aber Hauptsache, ich kann das Rennen wirklich genießen.“