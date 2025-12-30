Dieser Zufall rettete Box-Champ Joshua das Leben!

Äußerst glückliche Fügung

Dass Joshua den Horror-Crash wie auch zwei weitere Passagiere des Wagens überleben konnte, scheint auf eine äußerst glückliche Fügung zurückzuführen zu sein: Während die beiden tödlich Verletzten auf der rechten Seite Platz genommen hatten, saß der 36-Jährige zum Unfall-Zeitpunkt hinter dem ebenfalls mit dem Leben davongekommenen Fahrer links auf der Rückbank ...