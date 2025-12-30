Mega-Wirbel um Coming-out in „Stranger Things“

„Würde mich vermutlich immer noch verstecken“

Schauspieler Noah Schnapp (21), der Will seit der ersten Folge 2016 spielt, hat sich vor zwei Jahren auf TikTok selbst als schwul geoutet. Seine Figur habe ihm dabei geholfen, sich selbst zu finden und zu akzeptieren. „Wenn ich den Charakter nicht gespielt hätte, würde ich mich vermutlich immer noch verstecken“, sagte er 2023 dem Magazin „Variety“.