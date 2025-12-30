Schaden bekannt: Loch-Räuber erbeuten irre Summe

Zeugen beobachteten Männer mit großen Taschen

Der Einbruch war am Montag bekannt geworden, durch einen bei der Feuerwehr eingehenden Brandmeldealarm. Der oder die Bankräuber verschafften sich laut Polizei von einem Parkhaus aus Zugang zu der Bank und bohrten mit einem großen Bohrer ein Loch in den Tresorraum, durch das sie anschließend auch mit der Beute entkamen.