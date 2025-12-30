Das plant Sturms neuer Trainer mit dem Meister

Druck: Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst. Sturm hat eine mutige Entscheidung getroffen, weil ich kein renommierter Trainer bin. Aber ich werde versuchen, meine Arbeit, die hart und ehrlich sein soll, auf die Mannschaft zu übertragen. Mein Alter ist dabei kein Thema für mich. Ich bin froh, dass ich noch jung bin und ich weiß genau, was ich will. Mir ist nie etwas geschenkt worden. Ich habe keine Profikarriere gehabt, bin nicht der Sohn von irgendwem oder habe je von Vitamin B gelebt. Alles basiert auf harter Arbeit, die mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin.