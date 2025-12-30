Vorteilswelt
Appell an seine Fans

Anthony Hopkins: „Vor 50 Jahren war Schluss“

Society International
30.12.2025 15:00
Anthony Hopkins ist laut eigenen Angaben seit 50 Jahren abstinent – und appelliert an seine ...
Anthony Hopkins ist laut eigenen Angaben seit 50 Jahren abstinent – und appelliert an seine Fans, sich bei Problemen mit Alkohol Hilfe zu holen.(Bild: AFP/PATRICK BAZ)

Anthony Hopkins hat laut eigenen Worten seit 50 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken – und ruft seine Fans in einer Videobotschaft dazu auf, es ihm gleichzutun.

„Heute vor 50 Jahren wäre ich fast gestorben, weil ich am Steuer saß, obwohl ich schwer betrunken war“, sagte der 87-Jährige in einer Videobotschaft auf Instagram am Montag.

„Entscheidet euch für das Leben“
So sei das damals gewesen, sagte Hopkins weiter. Und in diesem Moment habe er begriffen, dass er von Alkoholismus betroffen sei, wie er im Video erklärte:

Hopkins wandte sich in dem Video an alle, „die vielleicht ein kleines Problem damit haben, zu viel zu trinken“: „Setzt euch damit auseinander, denn das Leben ist sehr viel besser. Ich habe aufgehört. Ohne anzugeben: Ich habe mir Hilfe geholt – und vor 50 Jahren war Schluss“, sagte der Brite.

Lesen Sie auch:
„Wednesday“-Fan
Hopkins spielt mit „Eiskaltem Händchen“ Klavier
23.12.2022

Und appelliert an seine Fans: „Entscheidet euch für das Leben statt für das Gegenteil. Leben, Leben, Leben und noch mehr Leben. In zwei Tagen werde ich 88. Vielleicht habe ich also etwas richtig gemacht, ich weiß es nicht.“

krone.at
krone.at
