Putins „Wunderwaffe“ an Grenze zur EU stationiert

Putin preist Oreschnik als „Wunderwaffe“

Machthaber Wladimir Putin zufolge soll es unmöglich sein, die Oreschnik-Raketen abzufangen. Grund sei deren Tempo, das Berichten zufolge mehr als das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit erreichen könne. Putin zufolge ist die Zerstörungskraft der Oreschnik selbst mit einem konventionellen Sprengkopf mit der einer Atomwaffe vergleichbar. Über die Kraft und Effektivität der Waffe streiten sich Experten jedoch.