Nicht mehr ansprechbar

Forstunfall: Steirer erst am Tag danach gefunden

Steiermark
30.12.2025 16:01
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Sepp Pail)

Lebensgefährlicher Zwischenfall bei Waldarbeiten in Puch bei Weiz in der Oststeiermark: Ein 57-Jähriger rutschte am Montag beim Fällen einer Buche rund 15 Meter weit über einen steilen, gefrorenen Hang und landete mitsamt dem Baum in einem Bach. Erst am nächsten Morgen wurde er nicht mehr ansprechbar gefunden.

Der Mann war alleine im Wald mit Holzarbeiten beschäftigt, als das Unglück geschah. Nach dem Absturz versuchte er laut Polizei, zurück zu seinem Fahrzeug zu gelangen, wo sich auch sein Handy befand. Das gelang dem Verunglückten aber nicht, er blieb bei eisigen Temperaturen etwa 100 Meter vom Unfallort entfernt im Bachbett liegen.

Verletzt und stark unterkühlt
Da er seiner Gattin gesagt hatte, dass er nach der Arbeit noch eine Veranstaltung besuchen wolle, schlug diese erst Dienstagfrüh Alarm. Einsatzkräfte der Feuerwehr Puch konnten den Mann kurz vor 8 Uhr im Bachbett auffinden – unbestimmten Grades verletzt, stark unterkühlt und nicht mehr ansprechbar.

Nach der Erstversorgung wurde der 57-Jährige vom Notarzthubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. 

