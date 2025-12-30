Forstunfall: Steirer erst am Tag danach gefunden

Der Mann war alleine im Wald mit Holzarbeiten beschäftigt, als das Unglück geschah. Nach dem Absturz versuchte er laut Polizei, zurück zu seinem Fahrzeug zu gelangen, wo sich auch sein Handy befand. Das gelang dem Verunglückten aber nicht, er blieb bei eisigen Temperaturen etwa 100 Meter vom Unfallort entfernt im Bachbett liegen.