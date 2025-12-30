Skilifte am Limit: „Parkplätze voll, Nerven blank“

Das sorgte für Frustration bei den Skigästen, und sie ließen ihren Grant an den Angestellten des Betriebs ab. „Es ist jeder eingeladen, sich die Mitarbeiterseite anzuschauen. Man sollte mehr Verständnis aufbringen und nicht immer alles so negativ sehen“, sagt Geschäftsführer Johann Sturm. „Hinter dem Skigebiet stehen Menschen und keine Blitzableiter!“, heißt es im Post.