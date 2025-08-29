Nach Japans Kapitulation folgte Chinas Aufstieg

China bekam 1945 an der Seite der USA die historische Chance für seinen einzigartigen Aufstieg, hatte aber noch einen langen Leidensweg vor sich.

(Bild: Krone KREATIV/Xinhua / Action Press / picturedesk.com GREG BAKER / AFP / picturedesk.com ullstein bild / Ullstein Bild / picturedesk.comFILES / picturedesk.com LIU JIN / picturedesk.com)