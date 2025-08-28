Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ließ Fans zittern

Sorge um Clooney – und dann die große Überraschung

Society International
28.08.2025 21:56
Der Hollywood-Megastar schaffte es schließlich doch – trotz Erkrankung und strömendem Regen – ...
Der Hollywood-Megastar schaffte es schließlich doch – trotz Erkrankung und strömendem Regen – auf den roten Teppich.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Die Sorge um George Clooney war in Venedig zuletzt groß. Nach abgesagten Interviews am Mittwoch ließ der Hollywoodstar auch am Donnerstag die große Pressekonferenz zu seinem neuen Film „Jay Kelly“ sausen – und sorgte so für reichlich Aufregung am Lido. Nun ist er wider Erwarten aber doch am roten Teppich aufgetaucht.

0 Kommentare

Wie Krone-Redakteurin Jasmin Gaderer live aus Venedig berichtete, warteten Fans und Presse gespannt, ob Clooney nach seinen Absagen endlich wieder fit genug sein würde, sein neues Werk vorzustellen. Doch Fehlanzeige: Während Adam Sandler, Riley Keough und andere Stars des Films bestens gelaunt erschienen, blieb von Clooney jede Spur.

Statt des Hollywood-Beaus stand kurz vor Beginn der Pressekonferenz noch nicht einmal sein Namensschild bereit. Schließlich folgte die offizielle Bestätigung: Clooney kommt nicht.

„Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, sich zu schonen“, teilte sein Management auf Anfrage mit. Regisseur Noah Baumbach versuchte zu beruhigen: „Auch Filmstars werden einmal krank.“

Gewohnt galant und ausgesprochen gut gelaunt zeigte sich Clooney mit seiner Frau Amal.
Gewohnt galant und ausgesprochen gut gelaunt zeigte sich Clooney mit seiner Frau Amal.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Eine Sinusitis bremste das Programm des Schauspielers deutlich aus –kurz vor der Weltpremiere ...
Eine Sinusitis bremste das Programm des Schauspielers deutlich aus –kurz vor der Weltpremiere seines neuesten Films strahlte er aber wieder, wie gewohnt.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Clooney selbst hoffe, dass er für die große Weltpremiere am Abend wieder fit sein werde. Viele glaubten da jedoch nicht mehr wirklich daran.

Fans in Sorge
Bereits am Vortag hatte Clooney seine Fans beunruhigt: Interviews und sogar ein geplantes Dinner mit seinem Team musste er kurzfristig absagen. Insider berichteten dem Hollywood Reporter, dass er sich schlichtweg unwohl gefühlt habe. Von ernsthafter Erkrankung sei jedoch keine Rede gewesen – vielmehr habe Clooney vorsichtshalber pausiert, um den vollgepackten Festival-Kalender zu überstehen.

Lesen Sie auch:
George Clooney war nach Venedig gekommen, um seinen Film „Jay Kelly“ vorzustellen. Beim großen ...
Sorge um Star wächst!
George Clooney muss in Venedig weiter pausieren
28.08.2025

Und dann DAS: Clooney strahlt am Red Carpet!
Doch am Donnerstagabend dann die große Sensation: George Clooney tauchte plötzlich – und sichtlich erholt – doch noch am Red Carpet auf! Strahlend, gut gelaunt und im perfekt sitzenden Smoking winkte er den Fans zu, die ihm frenetisch zujubelten.

Ein Auftritt, mit dem nach den krankheitsbedingten Absagen wohl kaum jemand gerechnet hatte – und der für einen regelrechten Begeisterungssturm am Lido sorgte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
190.484 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
102.475 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.708 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1938 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1887 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1875 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Society International
Ließ Fans zittern
Sorge um Clooney – und dann die große Überraschung
Stress bei Ferchichis
Familienurlaub abgebrochen: „Brauche Pause!“
Töchter unzertrennlich
Patchwork-Glück bei Bradley Cooper und Gigi Hadid
Sorge um Star wächst!
George Clooney muss in Venedig weiter pausieren
Ankunft im Diva-Style
Kim Kardashian versext im Guckloch-Kleid Venedig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf