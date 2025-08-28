Sorge um Clooney – und dann die große Überraschung

Die Sorge um George Clooney war in Venedig zuletzt groß. Nach abgesagten Interviews am Mittwoch ließ der Hollywoodstar auch am Donnerstag die große Pressekonferenz zu seinem neuen Film „Jay Kelly“ sausen – und sorgte so für reichlich Aufregung am Lido. Nun ist er wider Erwarten aber doch am roten Teppich aufgetaucht.
Wie Krone-Redakteurin Jasmin Gaderer live aus Venedig berichtete, warteten Fans und Presse gespannt, ob Clooney nach seinen Absagen endlich wieder fit genug sein würde, sein neues Werk vorzustellen. Doch Fehlanzeige: Während Adam Sandler, Riley Keough und andere Stars des Films bestens gelaunt erschienen, blieb von Clooney jede Spur.
Statt des Hollywood-Beaus stand kurz vor Beginn der Pressekonferenz noch nicht einmal sein Namensschild bereit. Schließlich folgte die offizielle Bestätigung: Clooney kommt nicht.
„Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, sich zu schonen“, teilte sein Management auf Anfrage mit. Regisseur Noah Baumbach versuchte zu beruhigen: „Auch Filmstars werden einmal krank.“
Clooney selbst hoffe, dass er für die große Weltpremiere am Abend wieder fit sein werde. Viele glaubten da jedoch nicht mehr wirklich daran.
Fans in Sorge
Bereits am Vortag hatte Clooney seine Fans beunruhigt: Interviews und sogar ein geplantes Dinner mit seinem Team musste er kurzfristig absagen. Insider berichteten dem Hollywood Reporter, dass er sich schlichtweg unwohl gefühlt habe. Von ernsthafter Erkrankung sei jedoch keine Rede gewesen – vielmehr habe Clooney vorsichtshalber pausiert, um den vollgepackten Festival-Kalender zu überstehen.
Und dann DAS: Clooney strahlt am Red Carpet!
Doch am Donnerstagabend dann die große Sensation: George Clooney tauchte plötzlich – und sichtlich erholt – doch noch am Red Carpet auf! Strahlend, gut gelaunt und im perfekt sitzenden Smoking winkte er den Fans zu, die ihm frenetisch zujubelten.
Ein Auftritt, mit dem nach den krankheitsbedingten Absagen wohl kaum jemand gerechnet hatte – und der für einen regelrechten Begeisterungssturm am Lido sorgte.
