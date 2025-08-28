Sorge um Clooney – und dann die große Überraschung

Die Sorge um George Clooney war in Venedig zuletzt groß. Nach abgesagten Interviews am Mittwoch ließ der Hollywoodstar auch am Donnerstag die große Pressekonferenz zu seinem neuen Film „Jay Kelly“ sausen – und sorgte so für reichlich Aufregung am Lido. Nun ist er wider Erwarten aber doch am roten Teppich aufgetaucht.