George Clooney legt gekränkte Männerseelen offen

George Clooney war bereits am Dienstag mit seiner Frau Amal nach Venedig gereist, um dort seinen neuen Film „Jay Kelly“ zu präsentieren. Die Pressetour musste der Superstar beim Festival aber krankheitsbedingt ausfallen lassen – Nebenhöhlenentzündung. Im Film spielt er sich unterhaltsam und manchmal ein bisserl wehleidig selbst.
„Sogar Filmstars werden mal krank“, entschuldigte Regisseur Noah Baumbach den Hauptdarsteller seines mit Spannung erwarteten Films „Jay Kelly“. George Clooney hatte bereits am Vorabend Termine und Interviews abgesagt, auch bei der Pressekonferenz fehlte er, aufgrund einer schweren Nebenhöhlenentzündung, wie verlautbart wurde. Seine Schauspielkollegen Laura Dern, Billy Crudup und Adam Sandler versicherten, dass es ihm unglaublich leid tue. Zumindest am Abend gab der angeschlagene Star sich dann doch die Ehre und begeisterte die Fans am Red Carpet.
Clooney spielt im neuen Netflix-Streifen quasi sich selbst, nämlich einen alternden Filmstar, der in eine Lebenskrise schlittert: „Ich wollte unbedingt mit George drehen und hatte ihn von Anfang an im Kopf, ja“, bestätigt Baumbach. Aber die Tragikomödie handle dennoch von uns allen: „Jeder hat doch das Bild von sich selbst. Doch die Außenwelt sieht jemand ganz anderen – das klafft oft auseinander und mit dieser Lücke müssen wir unseren Frieden finden. Es ist ein Film über Identität, Selbstfindung und die Show, die wir alle vorführen.“
Sandler spielt den Manager der Hauptfigur Jay Kelly und will sich, obwohl der Streifen nicht ohne Humor ist, damit wohl in der ernsteren Ecke von Hollywood positionieren: „Mein Charakter lacht vielleicht nicht oft, aber das Publikum wird auch Momente finden, mit ihm zu lachen und auch Schmerz zu fühlen.“
Clooney und Sandler erscheinen zuerst als ein wenig kompatibles Duo, doch es funktioniert: In „Jay Kelly“ legen sie gekonnt gekränkte Männerseelen offen. Auf einer Tour de Force durch halb Europa – besonders gelungen ist eine Szene in einem Zug, in der der große Filmstar sich betont volksnah geben will – kommen Schauspielgröße und Manager beide drauf, dass Hollywood nicht alles ist. Das ist trotz einer Länge von über zwei Stunden meist unterhaltsam, emotional, aber an einigen Stellen auch ein wenig wehleidig. Die Ironie seiner Rolle ist Clooney aber jedenfalls bewusst, denn als Seitenhieb wird seine Figur im Film mehrfach gefragt: „Wie ist es eigentlich, immer nur sich selbst zu spielen?“ Nun, George weiß es jetzt ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.