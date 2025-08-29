George Clooney legt gekränkte Männerseelen offen

Clooney und Sandler erscheinen zuerst als ein wenig kompatibles Duo, doch es funktioniert: In „Jay Kelly“ legen sie gekonnt gekränkte Männerseelen offen. Auf einer Tour de Force durch halb Europa – besonders gelungen ist eine Szene in einem Zug, in der der große Filmstar sich betont volksnah geben will – kommen Schauspielgröße und Manager beide drauf, dass Hollywood nicht alles ist. Das ist trotz einer Länge von über zwei Stunden meist unterhaltsam, emotional, aber an einigen Stellen auch ein wenig wehleidig. Die Ironie seiner Rolle ist Clooney aber jedenfalls bewusst, denn als Seitenhieb wird seine Figur im Film mehrfach gefragt: „Wie ist es eigentlich, immer nur sich selbst zu spielen?“ Nun, George weiß es jetzt ...