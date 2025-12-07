Kylie macht Schwester Kim Dekolleté-Konkurrenz

Keine Trennung von Chalamet

Zuletzt machten Gerüchte um eine angebliche Trennung von Jenner und Timothée Chalamet die Runde. Doch ein Insider gab kürzlich Entwarnung und verriet dem „People“-Magazin, dass die Beauty sich sehr auf die Weihnachtszeit mit ihrem Liebsten freue. Schon Thanksgiving soll das Paar gemeinsam verbracht haben.