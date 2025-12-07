Vorteilswelt
Zipp ganz weit offen

Kylie macht Schwester Kim Dekolleté-Konkurrenz

Society International
07.12.2025 17:20
Kylie Jenner bringt ihre Fans mit diesem Look in Weihnachtsstimmung. Und macht ihrer Schwester ...
Kylie Jenner bringt ihre Fans mit diesem Look in Weihnachtsstimmung. Und macht ihrer Schwester Kim gehörig Konkurrenz!

Was Kim Kardashian kann, kann Kylie Jenner schon lange! Denn während ihre Halbschwester Ende der Woche mit prallem Dekolleté als Weihnachts-Engel für Aufsehen sorgte, legt die 28-Jährige nun ebenfalls mit prallen Kurven unterm Christbaum nach.

0 Kommentare

Geht es nach Kylie Jenner, ist der Zipp der Weg zum Glück. Denn die Jüngste im Kardashian-Jenner-Clan zeigte sich jetzt auf Social Media in einer knallroten Lederjacke, bei der sie den Reißverschluss gefährlich weit offenstehen ließ.

Kylie präsentierte ihre sexy Kurven
Nutznießer dieses kessen Fashion-Tricks waren Kylies Fans, die einen wunderbaren Blick auf das atemberaubende Dekolleté der 28-Jährigen genießen konnten. 

Kylie Jenner ließ den Reißverschluss ihrer roten Lederjacke einfach mal weit offenstehen.
Kylie Jenner ließ den Reißverschluss ihrer roten Lederjacke einfach mal weit offenstehen.

Gleich mehrere Schnappschüsse des heißen Looks veröffentlichte die Reality-TV-Beauty auf Instagram. Und legte auf TikTok mit einem sexy Clip, mit dem sie ihr Dekolleté in den Fokus stellte, nach.

Sehen Sie hier den kurzen TikTok-Clip von Kylie Jenner, der bei den Fans für viel Begeisterung sorgte:

Zahlreiche Komplimente
Die Fans waren bei so tiefen Einblicken natürlich hin und weg und überschütteten Kylie regelrecht mit Komplimenten. „Du siehst einfach fabelhaft aus“, schwärmte ein Fan. Ein anderer fügte hinzu: „Weihnachts-Königin.“

Und anderen fehlten bei diesem Anblick schlichtweg die Worte, weshalb sie lediglich Herzchen- und Flammenemojis verschickten.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian setzt in der Weihnachtszeit auf Weiß und jede Menge Sexappeal.
Hammer-Kurven!
Kim Kardashian versext schon mal Weihnachten
05.12.2025
Ihren Timothée freut‘s
Kylie Jenner serviert zu Thanksgiving heiße Kurven
28.11.2025

Keine Trennung von Chalamet
Zuletzt machten Gerüchte um eine angebliche Trennung von Jenner und Timothée Chalamet die Runde. Doch ein Insider gab kürzlich Entwarnung und verriet dem „People“-Magazin, dass die Beauty sich sehr auf die Weihnachtszeit mit ihrem Liebsten freue. Schon Thanksgiving soll das Paar gemeinsam verbracht haben.   

