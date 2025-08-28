Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um Star wächst!

George Clooney muss in Venedig weiter pausieren

Society International
28.08.2025 14:36
George Clooney war nach Venedig gekommen, um seinen Film „Jay Kelly“ vorzustellen. Beim großen ...
George Clooney war nach Venedig gekommen, um seinen Film „Jay Kelly“ vorzustellen. Beim großen Interview-Termin am Donnerstag fehlte der Hollywoodstar allerdings.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Die Sorge um die Gesundheit von George Clooney wächst. Denn nach Interview-Absagen am Mittwoch fehlte der Hollywoodstar auch am Donnerstag bei der großen Pressekonferenz zu seinem neuen Streifen „Jay Kelly“ in Venedig, wie „Krone“-Redakteurin Jasmin Gaderer live vor Ort erfuhr.

0 Kommentare

Am frühen Donnerstagnachmittag war die Aufregung am Lido groß. Denn Fans und Presse warteten gespannt, ob George Clooney nach seinen Absagen am Vortag endlich wieder fit genug sein wird, seinen Film „Jay Kelly“ in Venedig vorzustellen.

Promis gut gelaunt – aber Clooney fehlte!
Langsam aber sicher trudelten Adam Sandler oder Riley Keough, die ebenfalls in „Jay Kelly“ zu sehen sind, am Lido ein. Von Clooney fehlte allerdings jede Spur.

Clooneys „Jay Kelly“-Kollege zeigte sich am Donnerstag gut gelaunt.
Clooneys „Jay Kelly“-Kollege zeigte sich am Donnerstag gut gelaunt.(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Laura Dern winkte den wartenden Fotografen.
Laura Dern winkte den wartenden Fotografen.(Bild: AP/Alessandra Tarantino)

Auch sein Namensschild für die Pressekonferenz war kurz vor dem Start nicht aufgestellt worden, wie „Krone“-Redakteurin Jasmin Gaderer aus Venedig berichtete.

„Auch Stars werden mal krank“
Dann endlich die Bestätigung: Clooney wird nicht kommen! Eine schwere Nasennebenhöhlenentzündung plage den Hollywoodstar, der Fans und Presse normalerweise gerne mit seinem Charme einwickelt.

„Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen“, bestätigte sein Management auf dpa-Anfrage. 

„Auch Filmstars werden einmal krank“, räumte „Jay Kelly“-Regisseur Noah Baumbach bei der Pressekonferenz in Venedig schließlich ein. Clooney hoffe aber, dass er abends für die große Weltpremiere am Lido wieder fit sein werde!

Das Namenstaferl bei für Clooney fehlte bei der „Jay Kelly“-Pressekonferenz in Venedig.
Das Namenstaferl bei für Clooney fehlte bei der „Jay Kelly“-Pressekonferenz in Venedig.(Bild: Jasmin Gaderer)

Clooney sagte Interviews und Dinner ab
Schon am Vortag versetzte Clooney seine Fans in Sorge, als er kurzfristig nicht nur Interviewtermine, sondern wohl auch ein Dinner mit seinem Filmteam absagen musste. Clooney habe sich am Mittwoch unwohl gefühlt, wie ein Insider dem Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ verriet.

Gleichzeitig wurde beschwichtigt, dass es sich bei Clooneys Erkrankung um nichts Ernstes handeln sollte. Vielmehr seien die Absagen des Hollywood-Beaus eine reine Vorsichtsmaßnahme, um sich vor seinem vollgepackten Venedig-Terminkalender zu erholen.

Lesen Sie auch:
Vorerst zeigte sich George Clooney am Mittwoch noch gut gelaunt in Venedig, später sagte der ...
Fühlte sich nicht fit
Venedig-Termine abgesagt: Sorge um George Clooney!
28.08.2025

Regisseur Noah Baumbach erzählt in „Jay Kelly“ von einem in die Jahre gekommenen Schauspieler (George Clooney), der sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Auch Laura Dern ist bei dem Netflix-Film dabei. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
George ClooneyAdam Sandler
Venedig
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
178.352 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
89.894 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1907 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1877 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1857 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Society International
Sorge um Star wächst!
George Clooney muss in Venedig weiter pausieren
Ankunft im Diva-Style
Kim Kardashian versext im Guckloch-Kleid Venedig
Kardashian-Lookalike
French Montana verlobt sich mit Dubai-Prinzessin
Fühlte sich nicht fit
Venedig-Termine abgesagt: Sorge um George Clooney!
Filmfestspiele Venedig
Julia Roberts erscheint in witzigem Cardigan
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf