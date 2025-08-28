George Clooney muss in Venedig weiter pausieren

Die Sorge um die Gesundheit von George Clooney wächst. Denn nach Interview-Absagen am Mittwoch fehlte der Hollywoodstar auch am Donnerstag bei der großen Pressekonferenz zu seinem neuen Streifen „Jay Kelly“ in Venedig, wie „Krone“-Redakteurin Jasmin Gaderer live vor Ort erfuhr.
Am frühen Donnerstagnachmittag war die Aufregung am Lido groß. Denn Fans und Presse warteten gespannt, ob George Clooney nach seinen Absagen am Vortag endlich wieder fit genug sein wird, seinen Film „Jay Kelly“ in Venedig vorzustellen.
Promis gut gelaunt – aber Clooney fehlte!
Langsam aber sicher trudelten Adam Sandler oder Riley Keough, die ebenfalls in „Jay Kelly“ zu sehen sind, am Lido ein. Von Clooney fehlte allerdings jede Spur.
Auch sein Namensschild für die Pressekonferenz war kurz vor dem Start nicht aufgestellt worden, wie „Krone“-Redakteurin Jasmin Gaderer aus Venedig berichtete.
„Auch Stars werden mal krank“
Dann endlich die Bestätigung: Clooney wird nicht kommen! Eine schwere Nasennebenhöhlenentzündung plage den Hollywoodstar, der Fans und Presse normalerweise gerne mit seinem Charme einwickelt.
„Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen“, bestätigte sein Management auf dpa-Anfrage.
„Auch Filmstars werden einmal krank“, räumte „Jay Kelly“-Regisseur Noah Baumbach bei der Pressekonferenz in Venedig schließlich ein. Clooney hoffe aber, dass er abends für die große Weltpremiere am Lido wieder fit sein werde!
Clooney sagte Interviews und Dinner ab
Schon am Vortag versetzte Clooney seine Fans in Sorge, als er kurzfristig nicht nur Interviewtermine, sondern wohl auch ein Dinner mit seinem Filmteam absagen musste. Clooney habe sich am Mittwoch unwohl gefühlt, wie ein Insider dem Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ verriet.
Gleichzeitig wurde beschwichtigt, dass es sich bei Clooneys Erkrankung um nichts Ernstes handeln sollte. Vielmehr seien die Absagen des Hollywood-Beaus eine reine Vorsichtsmaßnahme, um sich vor seinem vollgepackten Venedig-Terminkalender zu erholen.
Regisseur Noah Baumbach erzählt in „Jay Kelly“ von einem in die Jahre gekommenen Schauspieler (George Clooney), der sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Auch Laura Dern ist bei dem Netflix-Film dabei.
