1174 Euro Heizkosten im Monat für kleine Wohnung

22-Jährige lebt alleine in einer 50 Quadratmeter großen Mietwohnung in Traun (Oberösterreich). Vor kurzem wurde das Gebäude an das Fernwärmenetz der Linz AG angeschlossen, als der erste Brief mit den monatlichen Kosten ins Haus flatterte, bekam sie einen Schock. Die „Krone“ konnte das Rätsel lösen.
„Papa, ich muss wieder nach Hause ziehen. Ich kann mir das nicht leisten.“ Als bei einer 22-jährigen Traunerin am Mittwoch ein Brief der Linz AG ins Haus flatterte, konnte sie ihren eigenen Augen nicht trauen. Denn in dem Begrüßungsschreiben stand Folgendes: „Durch die Zahlungsart ergibt sich für Sie ein Teilbetrag in der Höhe von 1174 Euro bis zur nächsten Abrechnung.“
