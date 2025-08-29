1174 Euro Heizkosten im Monat für kleine Wohnung

„Papa, ich muss wieder nach Hause ziehen. Ich kann mir das nicht leisten.“ Als bei einer 22-jährigen Traunerin am Mittwoch ein Brief der Linz AG ins Haus flatterte, konnte sie ihren eigenen Augen nicht trauen. Denn in dem Begrüßungsschreiben stand Folgendes: „Durch die Zahlungsart ergibt sich für Sie ein Teilbetrag in der Höhe von 1174 Euro bis zur nächsten Abrechnung.“