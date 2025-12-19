Bei Streit waren Axt und Springmesser im Spiel

Die Besatzung eines Rettungswagens wurde in der Nacht zum Freitag gegen 22 Uhr in der Wiener Straße in Linz auf zwei blutende Personen aufmerksam. Auch eine Polizeistreife, die unmittelbar danach vorbeifuhr, bemerkte die Situation. Eine der beiden Männer, ein 53-Jähriger aus Baumgartenberg, hielt eine Axt in den Händen.

Beide Männer verletzt

Der Verdächtige gab den Beamten aber zu verstehen, dass ihn der andere Mann, ein 35-jähriger Linzer, mit der Axt habe umbringen wollen. Es stellte sich heraus, dass der 35-Jährige zuvor die Axt hatte und mit dieser den 53-Jährigen verfolgt und bedroht hatte. Das Opfer konnte sich aus der Situation befreien und dem Angreifer die Axt entreißen. Beide erlitten leichte Verletzungen und wurden in Linzer Krankenhäuser gebracht.