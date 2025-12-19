Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Unrecht entlassen

AK ging für Linzer bis zum Obersten Gerichtshof

Oberösterreich
19.12.2025 10:30
Am Obersten Gerichtshof gewann die Arbeiterkammer gegen den Arbeitgeber
Am Obersten Gerichtshof gewann die Arbeiterkammer gegen den Arbeitgeber(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Sein Arbeitgeber kündigte einen Linzer, weil dieser mehrmals unentschuldigt nicht am Arbeitsplatz gewesen sei und Betriebsgeheimnisse weitergeleitet habe. Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass der Mann unterkollektivvertraglich bezahlt, und unberechtigt entlassen worden war.

0 Kommentare

Rund zehn Monate lang arbeitete ein 40-jähriger Linzer als Assistent der Geschäftsführung für eine deutsche Firma, ausschließlich im Home Office und somit in Österreich. Weil er angeblich mehrmals unentschuldigt nicht am Arbeitsplatz gewesen war und Betriebsgeheimnisse verraten hatte, wurde er fristlos entlassen. Die AK setzte sich für seine Rechte ein und musste dafür bis zum Höchstgericht ziehen.

Deutscher Arbeitgeber
Der junge Mann war zehn Monate als Vollzeitkraft für eine deutsche Firma beschäftigt und hatte mit seinem Arbeitgeber vereinbart, dass er seine gesamte Arbeitsleistung, die hauptsächlich aus Assistenz- und EDV-Aufgaben bestand, im Home Office erbringen konnte. Das hatte aufgrund seiner Tätigkeit einwandfrei funktioniert – bis zu dem Tag, an dem ihm sein Arbeitgeber vorwarf, mehrmals unentschuldigt nicht am Arbeitsplatz gewesen zu sein und Betriebsgeheimnisse weitergeleitet zu haben. Diesen Vorwürfen folgte die Entlassung.

Mann wurde unterkollektivvertraglich bezahlt und unberechtigt entlassen
Die Arbeiterkammer prüfte den Fall und kam zu dem Schluss, dass die Entlassung zu Unrecht erfolgt war, weil der Arbeitnehmer seine Pflichten zu keinem Zeitpunkt verletzt hatte. Die Arbeiterkammer berechnete die offenen Ansprüche. Während des gesamten Arbeitsverhältnisses hatte er zahlreiche Überstunden geleistet und keinen Urlaub konsumiert.

Falsch eingestuft
Zudem war er nach Ansicht der Arbeiterkammer falsch eingestuft und somit unter dem kollektivvertraglichen Mindestgehalt bezahlt. Für die unberechtigte Entlassung stand ihm eine Kündigungsentschädigung zu. All diese Ansprüche forderte die Arbeiterkammer ein. Außerdem wies sie das Unternehmen darauf hin, dass aufgrund des Arbeitsplatzes in Österreich österreichisches Recht gelte.

Durch alle Instanzen
Da das Gegenüber uneinsichtig war, ging der Fall vor Gericht - und zwar durch alle Instanzen: Sowohl das Landesgericht Linz als auch das Oberlandesgericht gaben dem AK-Mitglied Recht. Zuletzt stellte auch der Oberste Gerichtshof fest, dass die Entlassung zu Unrecht erfolgt war. Der Arbeitnehmer bekam knapp 17.000 Euro.

„Wir bleiben hartnäckig“
„Der Fall zeigt, dass es sich lohnt, die Rechtsberatung der Arbeiterkammer in Anspruch zu nehmen. Und selbst wenn Arbeitgeber vorerst uneinsichtig sind und immer wieder gegen Urteile berufen, bleiben wir hartnäckig und verhelfen unseren Mitgliedern zu ihrem Recht“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
149.334 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.401 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
97.050 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Oberösterreich
Zu Unrecht entlassen
AK ging für Linzer bis zum Obersten Gerichtshof
„Wollte mich töten“
Bei Streit waren Axt und Springmesser im Spiel
Zwei-Tages-Festival
Welser Trabrennbahn wird zur großen Hip-Hop-Bühne
Beschwerde abgewiesen
Militärhündin muss zeigen, ob sie „tauglich“ ist
Spektakulärer Unfall
Auto flog 20 Meter weit über die Böschung in Teich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf