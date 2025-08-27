Vorteilswelt
Streit um Beschaffung

ÖVP: „Grüne zerstören Vertrauen in Bundesheer“

Innenpolitik
27.08.2025 17:02
Das österreichische Bundesheer bei einer Übung (Archivbild)
Das österreichische Bundesheer bei einer Übung (Archivbild)(Bild: P. Huber)

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Mittwoch versprochen, dass die Investitionen des Bundesheers Wertschöpfung brächten. Zudem könne der Prüfbericht im Parlament diskutiert werden. Kritik kommt nun von den Grünen, die ÖVP beschwichtigt.

„Natürlich ist es gut, wenn die heimische Wirtschaft von den vielen Beschaffungen, die getätigt werden, profitieren kann. Aber es muss auch klar sein, dass das bestgeeignete Produkt zum bestmöglichen Preis zu beschaffen ist (...)“, sagte David Stögmüller, Landesverteidigungs-Sprecher der Grünen. Dabei sei auf die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu achten.

Besonders kritisch sehen die Grünen aber „die Weigerung der Ministerin, den Bericht der unabhängigen Beschaffungsprüfkommission herauszugeben“, denn dieser könne bereits „jederzeit an das Parlament übermittelt werden“. Weshalb dieser bisher nicht öffentlich ist, weiß die Partei laut ihrer Aussendung auch. „Der Bericht zeigt, dass Produktwünsche öffentlich bekannt gegeben werden, bevor noch Ausschreibungen erfolgt sind, und Klassifizierungen so spezifisch beschrieben werden, dass nur ein Produkt übrigbleibt“, sagte Stögmüller.

Zitat Icon

Der Bericht zeigt, dass Produktwünsche öffentlich bekannt gegeben werden, bevor noch Ausschreibungen erfolgt sind.

David Stögmüller, Grüne

Probleme bei Kommunikation eingeräumt
Wie berichtet, hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Mittwoch weitere Investitionen des Bundesheers angekündigt. Diese würden Arbeitsplätze sichern. Sie habe selbst die Kommission eingerichtet, die die Beschaffungen prüfte. Bei der Kommunikation zu den Käufen habe es möglicherweise Probleme gegeben, sie sei vielleicht „nicht eindeutig genug“ gewesen. Geprüft wurde das vergangene Jahr.

Kritik an den Vorwürfen der Grünen, dass der Bericht bewusst zurückgehalten werde, kam von der ÖVP. Die Vorwürfe seien „haltlos“ und würden „das Vertrauen in das österreichische Bundesheer zerstören“. David Stögmüller sei „ideologiegetrieben“. Die Beschaffungen seien nach strengen Kriterien erfolgt, Informationspflichten komme man zeitgerecht und umfassend nach.

Lesen Sie auch:
Von links: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Rüstungsdirektor Harald Vodosek
„Maximal transparent“
Bundesheer: Milliarden-Ausgaben in Österreich
27.08.2025
Tadel für Bundesheer
Prüfer kritisieren Mängel bei Rüstungseinkäufen
24.08.2025

ÖVP: „Zweiter Peter Pilz“
„David Stögmüller strebt offenbar danach, der zweite Peter Pilz zu werden – denn anders lässt es sich nicht erklären, dass er mit vollkommen unbegründeten Korruptionsvorwürfen um sich wirft und Verschwörungstheorien verbreitet“, kritisierte ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer seinen Kollegen scharf.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Streit um Beschaffung
ÖVP: „Grüne zerstören Vertrauen in Bundesheer“
Sorgen um Pensionen
Die Regierung ist unter Druck und muss liefern
Wilde Vorwürfe
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
„Einflussaktionen“
US-Saboteure auf Grönland? Dänen schlagen Alarm!
Krone Plus Logo
Provokativ & politisch
„South Park“ schlägt Trump mit den eigenen Waffen
