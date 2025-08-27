ÖVP: „Grüne zerstören Vertrauen in Bundesheer“

Besonders kritisch sehen die Grünen aber „die Weigerung der Ministerin, den Bericht der unabhängigen Beschaffungsprüfkommission herauszugeben“, denn dieser könne bereits „jederzeit an das Parlament übermittelt werden“. Weshalb dieser bisher nicht öffentlich ist, weiß die Partei laut ihrer Aussendung auch. „Der Bericht zeigt, dass Produktwünsche öffentlich bekannt gegeben werden, bevor noch Ausschreibungen erfolgt sind, und Klassifizierungen so spezifisch beschrieben werden, dass nur ein Produkt übrigbleibt“, sagte Stögmüller.