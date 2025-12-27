Karius und Leotta: Liebesurlaub mit Babybauch

Schalke-Goalie Loris Karius und seine Ehefrau, Moderatorin Diletta Leotta, tauschen zu Weihnachten Schnee gegen Strand und grüßen vom Liebesurlaub – mit Babybauch.
Ja, die bekannte italienische TV-Lady erwartet tatsächlich wieder ein Kind von Karius. Vor zwei Wochen hatten die beiden ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, inzwischen ist der Babybauch kaum mehr zu übersehen – und wird auch kokett und herzlich in Szene gesetzt.
Als Doppel-Daddy in die Bundesliga?
Privat wird das Jahr 2026 also jedenfalls ein Erfolg. Und auch beruflich? Zumindest Karius hat Großes vor: nämlich nicht weniger als den Aufstieg in die erste deutsche Bundesliga. Und das unter einem österreichischen Coach. Schalke überwintert in der zweiten deutschen Liga unter Trainer Miron Muslic tatsächlich auf Platz eins – drei Punkte vor Verfolger Elversberg.
Für Karius könnte es 2026 also als Doppel-Daddy in die oberste Spielklasse gehen. Ein Kind haben Karius und Leotta bereits gemeinsam. 2023 kam die kleine Aria auf die Welt, die jetzt schon im Liebes- und Familienurlaub mit dabei ist.
Und bald als große Schwester brillieren darf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.