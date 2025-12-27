Vorteilswelt
Baby und Bundesliga?

Karius und Leotta: Liebesurlaub mit Babybauch

Fußball International
27.12.2025 08:10
Loris Karius und genießen die Zeit noch zu dritt – bald zu viert.
Loris Karius und genießen die Zeit noch zu dritt – bald zu viert.(Bild: Instagram.com/dilettaleotta)

Schalke-Goalie Loris Karius und seine Ehefrau, Moderatorin Diletta Leotta, tauschen zu Weihnachten Schnee gegen Strand und grüßen vom Liebesurlaub – mit Babybauch.

0 Kommentare

Ja, die bekannte italienische TV-Lady erwartet tatsächlich wieder ein Kind von Karius. Vor zwei Wochen hatten die beiden ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, inzwischen ist der Babybauch kaum mehr zu übersehen – und wird auch kokett und herzlich in Szene gesetzt.

Als Doppel-Daddy in die Bundesliga?
Privat wird das Jahr 2026 also jedenfalls ein Erfolg. Und auch beruflich? Zumindest Karius hat Großes vor: nämlich nicht weniger als den Aufstieg in die erste deutsche Bundesliga. Und das unter einem österreichischen Coach. Schalke überwintert in der zweiten deutschen Liga unter Trainer Miron Muslic tatsächlich auf Platz eins – drei Punkte vor Verfolger Elversberg.

Für Karius könnte es 2026 also als Doppel-Daddy in die oberste Spielklasse gehen. Ein Kind haben Karius und Leotta bereits gemeinsam. 2023 kam die kleine Aria auf die Welt, die jetzt schon im Liebes- und Familienurlaub mit dabei ist.

Und bald als große Schwester brillieren darf.

