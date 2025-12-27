Karius und Leotta: Liebesurlaub mit Babybauch

Als Doppel-Daddy in die Bundesliga?

Privat wird das Jahr 2026 also jedenfalls ein Erfolg. Und auch beruflich? Zumindest Karius hat Großes vor: nämlich nicht weniger als den Aufstieg in die erste deutsche Bundesliga. Und das unter einem österreichischen Coach. Schalke überwintert in der zweiten deutschen Liga unter Trainer Miron Muslic tatsächlich auf Platz eins – drei Punkte vor Verfolger Elversberg.