Bundesheer: Milliarden-Ausgaben in Österreich

Ein Beschaffungs-Prüfbericht hat kürzlich strukturelle Mängel bei großen Rüstungskäufen geortet. Dennoch gab sich Tanner versöhnlich. „Diese Kommission habe ich eingerichtet.“ Gesetzlich sei das nicht vorgesehen, der abgeschlossene Bericht könne dann auch im Parlament diskutiert werden. Die ebenfalls kritisierte Kommunikation bei der Beschaffung sei vielleicht „nicht eindeutig genug“ gewesen, wandte die Verteidigungsministerin ein. Genau für solche Hinweise sei der Bericht da. Geprüft wurde das Vorjahr, die Ergebnisse sind bisher nicht veröffentlicht. Man arbeite noch Stellungnahmen ein, hieß es aus dem Ministerium.