Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Maximal transparent“

Bundesheer: Milliarden-Ausgaben in Österreich

Innenpolitik
27.08.2025 12:36
Von links: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Rüstungsdirektor Harald Vodosek
Von links: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Rüstungsdirektor Harald Vodosek(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Das Bundesheer möchte sein Budget weiter steigern. Etwa 60 Prozent der Wertschöpfung blieben in Österreich, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch. Die Beschaffungs-Prüfkommission habe sie selbst eingerichtet, um „maximal transparent“ zu sein.

0 Kommentare

Man habe bereits viel investiert und werde „das auch hinkünftig tun“. Ein Beispiel sei der Neubau der Großkaserne Villach. 99 Prozent der Aufträge gingen an heimische Unternehmen, auch bei der Beschaffung von Pandur- Panzern und neuen Lkw würden österreichische Firmen profitieren. Dadurch „sichern und schaffen wir Arbeitsplätze“, sagte Tanner.

Die Sicherheitslage in Europa habe sich verschlechtert, auch Österreich müsse sich damit befassen und entsprechend vorbereiten. Rüstungsdirektor Harald Vodosek sagte, dass es „klare Linien und Zielvorgaben von der Ministerin“ gebe. Man wolle „so schnell wie möglich beschaffen“, neues Material müsse aber einsatzerprobt sein. Auch in anderen Bereichen schaffe das Bundesheer Wertschöpfung, etwa bei Personal und Infrastruktur.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Tadel für Bundesheer
Prüfer kritisieren Mängel bei Rüstungseinkäufen
24.08.2025
Grüne abgewiesen
Keine Ermittlungen wegen Leonardo-Jets für Heer
19.07.2025
Einsparungen beim Heer
Großbeschaffungen und Airpower wackeln
14.05.2025

Ein Beschaffungs-Prüfbericht hat kürzlich strukturelle Mängel bei großen Rüstungskäufen geortet. Dennoch gab sich Tanner versöhnlich. „Diese Kommission habe ich eingerichtet.“ Gesetzlich sei das nicht vorgesehen, der abgeschlossene Bericht könne dann auch im Parlament diskutiert werden. Die ebenfalls kritisierte Kommunikation bei der Beschaffung sei vielleicht „nicht eindeutig genug“ gewesen, wandte die Verteidigungsministerin ein. Genau für solche Hinweise sei der Bericht da. Geprüft wurde das Vorjahr, die Ergebnisse sind bisher nicht veröffentlicht. Man arbeite noch Stellungnahmen ein, hieß es aus dem Ministerium.

„In dieser Legislaturperiode“ soll laut Tanner noch die Nachfolge der Eurofighter geregelt werden. So ein Prozess nehme ein paar Jahre in Anspruch. Es sei laufend ins aktuelle System investiert worden, daher sei die Gerätschaft auch während der Übergangsfrist einsatzfähig.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
99.183 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
94.498 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
91.115 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1118 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1052 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
991 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Mehr Innenpolitik
„Maximal transparent“
Bundesheer: Milliarden-Ausgaben in Österreich
„Macht ist zu groß“
Peking schiebt Trumps Atom-Vorschlag Riegel vor
Neue Umfrage
Österreicher gegen höheres Pensionsantrittsalter
Sonst Beitragsrabatt
Stocker sieht EU bei Lebensmittelpreisen gefordert
Neuer Migrationskurs
Plakolm: Freiwilligkeit bei Integration „vorbei“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf