„Flugsaurier“ Kasai träumt von Olympia – mit 53

Im Training hält sich der „Flugsaurier“ auch mit anderen Sportarten wie Golf, Tennis, Volleyball, Basketball, Badminton oder Squash fit. „Und ich verliere fast nie gegen jüngere Spieler“, erzählte er. Allerdings nehmen die Verletzungen beim Skiflug-Weltmeister 1992 in Harrachov und Olympia-Silbernen von Sotschi 2014 immer mehr zu. „Ich hatte noch keine schwerwiegende Verletzung. Aber manchmal habe ich Schmerzen in gewissen Bereichen wie im unteren Rücken, in den Knien und im Nacken“, sagte Kasai. Seine Herangehensweise? „Ich versuche einfach, sie zu ignorieren.“