Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte um Mietpreise

Nach Babler-Vorstoß: ÖVP und NEOS zurückhaltend

Innenpolitik
26.08.2025 16:00
Die Regierung verhandelt über einen Eingriff auch in private Mietverhältnisse. Die SPÖ will ...
Die Regierung verhandelt über einen Eingriff auch in private Mietverhältnisse. Die SPÖ will schon vor 2028 einen entsprechenden Deckel bei einer gewissen Inflationshöhe.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Debatte um Eingriff in Mieten auch im privaten Bereich: Der SPÖ-Chef und Vizekanzler ging in die Offensive auch beim Zeitplan. Die Regierungspartner ÖVP und NEOS betonen nötige Verhandlungen.

0 Kommentare

SPÖ-Chef Andreas Babler sorgte mit seinem Vorstoß beim Thema leistbares Wohnen bzw. Mietpreisdeckel im ORF-Sommergespräch und in der „Krone“ für Aufsehen.  Eingriff auch in private Metiers. Rund ein Drittel des Einkommens geht in Österreich durchschnittlich für Wohnkosten drauf, die Mieten sind in den letzten 15 Jahren im internationalen Vergleich an allen Ecken und Enden enorm gestiegen.

Dieses Problem ist freilich auch der Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS bewusst. Und so kündigte sie ein Wohnpaket an. Im regulierten Bereich wurden die Mieten schon einmal eingefroren. Bablers konkrete Aussage zum staatlichen Eingriff: Ab einer Inflation von mehr als 3 Prozent darf der darüber hinausführende Teil nur zur Hälfte an Mieter weitergegeben werden. Derzeit liegt die Inflation weit über dem EU-Schnitt bei 3,6 Prozent. Prognosen für die nächsten Jahre jedoch sehen die Rate weitaus niedriger. Unwegbarkeiten durch Krisen sind jedoch nicht auszuschließen. Doch was sagen die Regierungspartner?  

Lesen Sie auch:
Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat am Montag im Sommergespräch unter anderem über leistbares ...
„Ankündigungsriese“
FPÖ und Grüne bei Kritik an Babler ungewohnt einig
26.08.2025
„Krone“-Kommentar
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
26.08.2025
Wohnpaket im Herbst
Babler: „Greifen erstmals in freie Mieten ein“
25.08.2025

Das Tempo ist ein Problem
Die ÖVP hält sich auf Anfrage kurz und knapp. Die Regelung stehe im Regierungsprogramm und erhalte daher Unterstützung. „Es laufen Gespräche dazu.“ Dennoch steht fest, dass Bablers Tempomache für Zurückhaltung sorgt. Er will schon 2026, nicht wie geplant 2028 eine entsprechende Regelung. Die Neos sind defensiv. Es müsse erst verhandelt werden. Sophie Wotschke, Sprecherin für Bauten und Wohnen:  „Angesichts der hohen Inflation führen wir derzeit auf Regierungsebene Gespräche darüber, wie Wohnen und Mieten langfristig leistbar bleiben.“

Kickl: „Babler ist Ankündigungsriese und Handlungszwerg“
Rechtssicherheit im Wohnbereich sei besonders wichtig.  Investitionen in den Wohnbau müssten sich rentieren und lohnen. Denn für langfristig günstige Mieten für alle müsse das Angebot am Wohnungsmarkt vergrößert werden. Etwa durch Sanierungen und treffsichere Förderungen.  Hier steckt auch das Kernargument der Kritiker: Gibt es weniger Mieteinnahmen, könnte das zu weniger Investitionen führen und weniger Vermietungen durch Private. 

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
119.090 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
93.872 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
90.763 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
974 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
965 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Innenpolitik
Angriff auf Kohlegrube
Russland beschießt Mine: 150 Bergleute eingesperrt
„Geiseln sterben“
Proteste für Abkommen mit Hamas in Israel
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Debatte um Mietpreise
Nach Babler-Vorstoß: ÖVP und NEOS zurückhaltend
Misstrauensvotum
Frankreichs Regierung nach Monaten vor dem Aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf