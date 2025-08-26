Nach Babler-Vorstoß: ÖVP und NEOS zurückhaltend

Dieses Problem ist freilich auch der Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS bewusst. Und so kündigte sie ein Wohnpaket an. Im regulierten Bereich wurden die Mieten schon einmal eingefroren. Bablers konkrete Aussage zum staatlichen Eingriff: Ab einer Inflation von mehr als 3 Prozent darf der darüber hinausführende Teil nur zur Hälfte an Mieter weitergegeben werden. Derzeit liegt die Inflation weit über dem EU-Schnitt bei 3,6 Prozent. Prognosen für die nächsten Jahre jedoch sehen die Rate weitaus niedriger. Unwegbarkeiten durch Krisen sind jedoch nicht auszuschließen. Doch was sagen die Regierungspartner?