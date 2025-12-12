Wöginger wieder vor Gericht: „Bleibe Klubobmann“

Wöginger ließ dazu am Freitag in einer Pressekonferenz an der Seite seines Anwalts mit einer Spitze in Richtung der Korruptionsbekämpfer und Justiz aufhorchen: „Ich bin überrascht, dass das OLG nun aufhebt, was mir vom Gericht selbst angeboten wurde. Auch die WKStA war damals mit der Diversion einverstanden. Trotzdem wurde die Beschwerde eingebracht.“