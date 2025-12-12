Vorteilswelt
Diversion gekippt

Wöginger wieder vor Gericht: „Bleibe Klubobmann“

Innenpolitik
12.12.2025 10:25
ÖVP-Klubobmann August Wöginger
ÖVP-Klubobmann August Wöginger(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Am Mittwoch hatte das Oberlandesgericht Linz die Diversion für ÖVP-Klubobmann August Wöginger gekippt, der Postenschacher-Prozess wird daher neu aufgerollt. Wöginger selbst sieht sich weiter schuldlos, er habe die Diversion nur angenommen, um „schnell zu seiner Arbeit zurückkehren zu können“. Von einem Rücktritt will er nichts wissen: „Natürlich bleibe ich Klubobmann!“

Wöginger war Missbrauch der Amtsgewalt vorgeworfen worden, der ÖVP-Klubchef hatte im „Postenschacher-Fall“ schließlich eine Diversion bekommen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte daraufhin Beschwerde eingebracht, der stattgegeben wurde. 

Wöginger ließ dazu am Freitag in einer Pressekonferenz an der Seite seines Anwalts mit einer Spitze in Richtung der Korruptionsbekämpfer und Justiz aufhorchen: „Ich bin überrascht, dass das OLG nun aufhebt, was mir vom Gericht selbst angeboten wurde. Auch die WKStA war damals mit der Diversion einverstanden. Trotzdem wurde die Beschwerde eingebracht.“

Er werde am Ende als unbescholtener Mann aus dem Prozess gehen, zeigte sich Wöginger überzeugt: „Ich habe nichts Unrechtes getan.“ Warum er dann die Diversion, welche die Übernahme der Verantwortung für ein Vergehen voraussetzt, angenommen habe? „Um mich wieder möglichst rasch meiner Arbeit als Klubobmann widmen zu können.“

Folgen Sie uns auf