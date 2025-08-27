Ukraine „maximal bereit, Krieg zu beenden“

Keine echten Fortschritte

Beide Seiten demonstrieren Dialogbereitschaft vor allem nach außen – um Trump auf ihre Seite zu ziehen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff erklärte dem Sender Fox News, er werde sich in dieser Woche in New York mit der ukrainischen Seite treffen. Mit der russischen Seite gebe es zudem „jeden Tag“ Gespräche. Trump sei sowohl von Russland als auch von der Ukraine in mancher Hinsicht „enttäuscht“, sagte Witkoff außerdem. Auf die Nachfrage, ob Putin die Amerikaner möglicherweise nur für seine Zwecke einspanne, erklärte Wiktoff, er glaube, der Kremlchef habe sich redlich um Gespräche bemüht – und in Alaska seine Bereitschaft signalisiert, den Krieg beenden zu wollen.