Flughäfen geschlossen
Ukraine schießt tief nach Russland hinein
Wegen ukrainischer Kampfdrohnen am Himmel haben mehrere russische Airports in der Nacht den Betrieb einschränken müssen. Die Fluggeräte legten eine Strecke bis nach Nischnekamsk, etwa 1250 Kilometer tief im russischen Hinterland, zurück.
Die Streichungen betrafen etwa den Flughafen Pulkowo in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt des Landes, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mitteilte. Nach Angaben der Regierung in Moskau fing die russische Luftabwehr in der Nacht auf Dienstag 43 ukrainische Drohnen ab. Indes zerstörte die ukrainische Luftwaffe laut eigenen Angaben 47 von 59 russischen Drohnen.
Im Umland von St. Petersburg seien zehn Drohnen abgefangen worden, vermeldete Gouverneur Alexander Drosdenko via Telegram. Schäden oder Verletzte habe es nicht gegeben.
Illegal einverleibte Krim im Visier
Auch die Flughäfen von Pskow, Nischni Nowgorod, Kasan, Wolgograd und Nischnekamsk mussten nach Angaben der Luftfahrtbehörde Rosawiazija wegen Drohnengefahr zeitweise den Betrieb einstellen. Dabei liegt Nischnekamsk etwa 1250 Kilometer tief im russischen Hinterland. Auch die von Russland annektierte Halbinsel Krim sei von ukrainischen Drohnen attackiert worden, hieß es vom russischen Militär.
Kiewer Bilanz: 47 von 59 russischen Drohnen abgefangen
Seinerseits griff Russland die Ukraine in der Nacht mit Kampfdrohnen an: Der Luftalarm dauerte in einigen Regionen bis in die Morgenstunden. Im nordöstlichen Gebiet Sumy wurden nach Behördenangaben drei Menschen leicht verletzt. 47 von 59 Drohnen seien abgefangen worden, ließ die ukrainische Luftwaffe wissen.
