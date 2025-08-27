Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

„Handlungszwerg“ Babler muss Kickl Lügen strafen

Kolumnen
27.08.2025 06:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV)
0 Kommentare

Die Preise in Österreich sollen und müssen sinken – dazu bekennt sich der SPÖ-Chef und Vizekanzler. Aber wie das zu schaffen wäre – das wollte oder konnte Andreas Babler im ORF-„Sommergespräch“ Montagabend nicht verraten. Ihm scheinen nicht nur alle Giftzähne, von denen er vor dem Einzug in die Regierung eine ganze Batterie besessen hatte, gezogen worden zu sein. Böse Geister meinen, man habe ihn auch gleich um die Weisheitszähne erleichtert.

Nur in einem Punkt wurde der mittlerweile offenbar aus lauter Koalitionsräson mit voll angezogener Handbremse durch das türkis-rot-pinke Dickicht schleichende einstige Parteirebell konkret: Die verordnete Preisbremse für geregelte Mietzinse wird verlängert, auch freie Mietzinsvereinbarungen werden ab Jahreswechsel geregelt, kündigte Babler an.

Lesen Sie auch:
Die Regierung verhandelt über einen Eingriff auch in private Mietverhältnisse. Die SPÖ will ...
Debatte um Mietpreise
Nach Babler-Vorstoß: ÖVP und NEOS zurückhaltend
26.08.2025
„Ankündigungsriese“
FPÖ und Grüne bei Kritik an Babler ungewohnt einig
26.08.2025

Wenig Durchsetzungskraft
„Werden geregelt“? Ab Jänner 26? Richtiger wäre wohl: „Sollen geregelt werden.“ Und zwar: „künftig“ oder „irgendwann“. Denn die Reaktionen der Koalitionspartner auf die Verkündung des Vizekanzlers sind, gelinde gesagt, „zurückhaltend“. Während die NEOS Skepsis äußerten, blieb die ÖVP überhaupt ganz einsilbig, sie „bekennt sich zum Regierungsprogramm“, wurde dürr mitgeteilt. Ja, was denn sonst?

Jetzt muss Babler, dem wenig Durchsetzungskraft attestiert wird, beweisen, dass er auch liefern kann. Und nicht Herbert Kickl recht hat: Denn der Blaue bezeichnete den Roten nach dessen Mieten-Ansage als „Ankündigungsriese und Handlungszwerg“.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
„Handlungszwerg“ Babler muss Kickl Lügen strafen
„Krone“-Kommentar
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
„Krone“-Kommentar
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
„Krone“-Gastkommentar
Armes Österreich: An der Kernaufgabe gescheitert
„Schneiders Brille“
Der arme ORF und sein Feuerwehrmann
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine