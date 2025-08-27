„Handlungszwerg“ Babler muss Kickl Lügen strafen

Die Preise in Österreich sollen und müssen sinken – dazu bekennt sich der SPÖ-Chef und Vizekanzler. Aber wie das zu schaffen wäre – das wollte oder konnte Andreas Babler im ORF-„Sommergespräch“ Montagabend nicht verraten. Ihm scheinen nicht nur alle Giftzähne, von denen er vor dem Einzug in die Regierung eine ganze Batterie besessen hatte, gezogen worden zu sein. Böse Geister meinen, man habe ihn auch gleich um die Weisheitszähne erleichtert.