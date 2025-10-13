Nehammer und Kickl: Zufällig und nicht Kanzler

Eine sehr direkte Antwort bekam Bischofberger auf ihre Feststellung, Nehammer sei nach den Ermittlungen gegen Vorgänger Sebastian Kurz „ein bisschen zufällig, unerwartet“ Kanzler geworden. „Stimmt. Auf jeden Fall ungeplant“, antwortet der Ex-Bundeskanzler offen. Er ist allerdings nicht der Einzige, der hierzulande mehr oder weniger zufällig Kanzler wurde. Das gilt erst recht für Nehammer-Nachfolger Christian Stocker.