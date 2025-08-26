FPÖ und Grüne bei Kritik an Babler ungewohnt einig

Bis zu 506.000 Menschen sahen das ORF-Sommergespräch von Klaus Webhofer mit Andreas Babler am Montag. Wie berichtet, kündigte der Vizekanzler darin unter anderem an, künftig private Mieten zu regulieren und stärker gegen die Teuerung vorzugehen. Es bräuchte gute Lohnabschlüsse, damit sich Arbeit wieder lohne und eine Mietpreisbremse für den freien Markt. Auch eine Preiskommission oder gesetzliche Eingriffe bei Lebensmittelpreisen könne sich Babler vorstellen.