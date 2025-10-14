Sensation! Weltmeisterin schmeißt Littler raus

Schon fast alle großen Titel gewonnen

Am Sonntag in Leicester hatte Littler noch mit einer Machtdemonstration begeistert. Mit einem 6:1-Sieg über den Weltranglistenersten Luke Humphries sicherte er sich seinen ersten World-Grand-Prix-Titel und bereits seinen siebten Major-Erfolg auf der Profi-Tour. Damit hat der Teenager-Star inzwischen fast alle Titel gewonnen, die der Darts-Zirkus zu bieten hat: die Weltmeisterschaft, das World Matchplay, die Premier League, die UK Open, den Grand Slam, die World Series Finals und nun den World Grand Prix.