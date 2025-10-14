Drei Polizisten in Italien bei Explosion getötet

Einsatzkräfte der Feuerwehr, die ebenfalls an Ort und Stelle waren, eilten umgehend zu Hilfe. Für die drei Carabinieri sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Zudem wurde eine Frau, die sich in dem Haus befunden hatte, verletzt. Nach Informationen von Ansa soll sie die Explosion ausgelöst haben.