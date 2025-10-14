Wollten Haus räumen
Drei Polizisten in Italien bei Explosion getötet
Während eines Polizeieinsatzes in Norditalien ist es zu einer Explosion in einem Landhaus gekommen – drei Beamte starben laut italienischer Nachrichtenagentur Ansa in den Trümmern. Eine Frau, die sich in dem Gebäude befunden hatte, wurde verletzt.
Der dramatische Vorfall hatte sich in Castel d‘Azzano in der Provinz Verona. Ein Bauernhaus sollte evakuiert werden, als es zu der Explosion kam. Drei Carabinieri wurden getötet sowie mindestens dreizehn Soldaten und Polizisten verletzt.
Zweistöckiges Gebäude stürzte ein
Das Haus soll von drei Personen – zwei Männern und einer Frau, vermutlich Geschwistern – bewohnt gewesen sein. Bei der Explosion wurde das zweistöckige Gebäude zum Einsturz gebracht und begrub die Beamten unter sich. Zudem brach ein Feuer aus.
Einsatzkräfte der Feuerwehr, die ebenfalls an Ort und Stelle waren, eilten umgehend zu Hilfe. Für die drei Carabinieri sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Zudem wurde eine Frau, die sich in dem Haus befunden hatte, verletzt. Nach Informationen von Ansa soll sie die Explosion ausgelöst haben.
