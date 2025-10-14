Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch mehrere Schüsse

20-Jähriger niedergestochen – Täter auf der Flucht

Kärnten
14.10.2025 07:24
Ein 20-Jähriger wurde Opfer einer Messerattacke. (Symbolbild)
Ein 20-Jähriger wurde Opfer einer Messerattacke. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Zu einer blutigen Messerattacke kam es Montagabend in Klagenfurt. Zwei Unbekannte suchten zwei junge Männer (20 und 21) in einer Wohnanlage auf und attackierten diese mit einem Messer und mehreren Schüssen – die Täter wurden bislang nicht gefasst. 

0 Kommentare

Ein blutiger Zwischenfall erschütterte am Montagabend eine Wohnanlage in Klagenfurt: Gegen 19.20 Uhr wurden zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren im Erdgeschoss des Gebäudes von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert.

Nach bisherigen Ermittlungen soll einer der Angreifer den 20-jährigen Klagenfurter mehrfach mit einem Messer attackiert und ihn zusätzlich mit einem metallischen Gegenstand am Hinterkopf verletzt haben.

Mehrere Schüsse während blutiger Attacke
„Der 20-Jährige habe Verletzungen im Bereich der Brust und des Oberschenkels, verursacht durch das Messer, sowie Verletzungen am Kopf, die auf den Schlag mit dem metallischen Gegenstand zurückzuführen seien, erlitten“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Während der blutigen Attacke feuerte der zweite Täter mehrere Schüsse aus einer Waffe ab. „Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung konnte festgestellt werden, dass es sich bei der verwendeten Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte“, so die Polizei. 

Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die bislang jedoch ohne Erfolg blieb. Die Spurensicherung wurde vor Ort durchgeführt. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Klagenfurt
MesserattackeMänner
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
307.752 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
159.465 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
128.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3249 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1272 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
939 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Kärnten
Serie „Hofleb‘n“
Mit der Leidenschaft zum Käse und Mut investiert
Auch mehrere Schüsse
20-Jähriger niedergestochen – Täter auf der Flucht
Mehrere Langfinger
Eishallen-Diebstähle: Polizei fasst Verdächtigen
Krone Plus Logo
Drittes Billard-Gold
Weltmeister erlebte Pleiten, Streit und Verluste
Krone Plus Logo
Vor 40 Jahren
Wie in Villach Klima-Geschichte geschrieben wurde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf