20-Jähriger niedergestochen – Täter auf der Flucht

Zu einer blutigen Messerattacke kam es Montagabend in Klagenfurt. Zwei Unbekannte suchten zwei junge Männer (20 und 21) in einer Wohnanlage auf und attackierten diese mit einem Messer und mehreren Schüssen – die Täter wurden bislang nicht gefasst.
Ein blutiger Zwischenfall erschütterte am Montagabend eine Wohnanlage in Klagenfurt: Gegen 19.20 Uhr wurden zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren im Erdgeschoss des Gebäudes von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert.
Nach bisherigen Ermittlungen soll einer der Angreifer den 20-jährigen Klagenfurter mehrfach mit einem Messer attackiert und ihn zusätzlich mit einem metallischen Gegenstand am Hinterkopf verletzt haben.
Mehrere Schüsse während blutiger Attacke
„Der 20-Jährige habe Verletzungen im Bereich der Brust und des Oberschenkels, verursacht durch das Messer, sowie Verletzungen am Kopf, die auf den Schlag mit dem metallischen Gegenstand zurückzuführen seien, erlitten“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.
Während der blutigen Attacke feuerte der zweite Täter mehrere Schüsse aus einer Waffe ab. „Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung konnte festgestellt werden, dass es sich bei der verwendeten Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte“, so die Polizei.
Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die bislang jedoch ohne Erfolg blieb. Die Spurensicherung wurde vor Ort durchgeführt.
