Terror ist geblieben: Gaza vor erstem Stolperstein

Somit zeichnet sich schon der erste Stolperstein in dem US-Nahostplan ab. Er sieht vor, dass nach der Geiselbefreiung und dem israelischen Teilrückzug die Entwaffnung der Hamas stattfinden soll. Israel besteht zu Recht auf einer vollständigen Entmachtung der Hamas, egal wie viele Uniformen sie wechselt.