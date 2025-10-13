Terror ist geblieben: Gaza vor erstem Stolperstein

Die Hamas hat in den befreiten Gebieten schon wieder die Macht übernommen. Sie tarnt sich jetzt in schmucken Uniformen als „Gaza-Sicherheitskräfte“. Der Terror ist der gleiche geblieben: blutige Jagd auf Regimegegner, Exekution von „Kollaborateuren“ und „Spionen“.
Hilfsgüter werden gerne angenommen – in die eigene Tasche. Ihre Waffen wollen sie entweder gar nicht abgeben beziehungsweise nur an eine „palästinensische Regierung“.
Somit zeichnet sich schon der erste Stolperstein in dem US-Nahostplan ab. Er sieht vor, dass nach der Geiselbefreiung und dem israelischen Teilrückzug die Entwaffnung der Hamas stattfinden soll. Israel besteht zu Recht auf einer vollständigen Entmachtung der Hamas, egal wie viele Uniformen sie wechselt.
Das kann noch zu langwierigen Verhandlungen führen. Die Verantwortung liegt bei den „arabischen Brüdern“ und dem Hamas-Vertrauensregime Erdoğan. Die Entfernung der Hamas ist ein wesentlicher Punkt, um den Nahostplan zum Erfolg zu führen.
Nach der Geiselfreilassung wird die Hamas doch bald bemerken, dass sie keine Trümpfe mehr in der Hand hat. Netanyahu mit seiner wackeligen Regierung kann sich keine Flops leisten.
Entsprechend seinem Instinkt hatte er sich von Trump von vornherein die Vollmacht geholt, die Erfüllung des Nahostplans auch mit anderen Mitteln als Verhandlungen durchzusetzen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.