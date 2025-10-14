Zeitumstellung bleibt: Warum die EU zögert

Solange es auf EU-Ebene keine neue Regelung bezüglich der Zeitumstellung gibt, geht es damit einfach weiter – am letzten März-Wochenende eines Jahres wird auf die Sommerzeit gewechselt, am letzten Oktober-Wochenende werden die Uhren wieder zurückgedreht. (Bild: APA/BARBARA GINDL)