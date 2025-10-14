Wechsel verweigert! So verpasste Kurt Jara Cordoba

Der Tiroler Kurt Jara feiert am 14. Oktober seinen 75. Geburtstag - wie immer mit Familie in Zürich. Dann bezieht der einstige begnadete Linksaußen sein alljährliches Winter-Quartier in Spanien. Die „Krone“ erinnert sich mit ihm in elf Schritten an seine außergewöhnliche Karriere.