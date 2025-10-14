Klage: Microsoft soll KI-Preise manipuliert haben

Microsoft wird in einer US-Klage vorgeworfen, über eine geheime Vereinbarung mit OpenAI die Preise für Künstliche Intelligenz illegal in die Höhe getrieben zu haben. In der am Montag in San Francisco eingereichten Sammelklage wird der Konzern beschuldigt, durch einen exklusiven Cloud-Computing-Vertrag das Angebot an Rechenressourcen zum Betrieb von ChatGPT eingeschränkt zu haben.