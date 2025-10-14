Daniel Hemetsberger im sportkrone.at-Video-Interview! Der Oberösterreicher sinniert anlässlich des Kino-Starts des Doku-Films „Downhill Skiers“ mit Michael Fally über seine Rolle als „Schauspieler“, der Sturz von Vincent Kriechmayr in Wengen, das Visualisieren von Kitzbühel („Das hört sich vielleicht wild und rustikal an“), die anstehende Saison, Olympia und seine bevorstehende Hochzeit im nächsten Jahr (alles im Video oben).