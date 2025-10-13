Trump – Pilger oder Kreuzritter

Donald Trumps Friedensplan für den Gaza-Krieg scheint also aufzugehen. Die letzten israelischen Geiseln sollen dieser Tage von der Hamas freigelassen werden, und die israelische Armee bereitet ihren Rückzug vor. Die Euphorie bei den Palästinensern ist gleichermaßen groß wie bei den Israelis. Und das will der US-Präsident offenbar ganz persönlich auskosten, wenn er am Sonntag gewissermaßen als Friedensfürst oder zumindest als Anwärter für den Friedensnobelpreis in Jerusalem einzieht.