Kathrin gibt in China im Österreich-Look Vollgas

Seit Jahren steigt in China das Worldtour-Finale. Die dortigen Frauen-Rennen gelten mit fast tellerflachen Strecken als Sprinter-Festival. Kathrin Schweinberger möchte zum Saisonabschluss noch einmal Vollgas geben. Die Tiroler Profi-Radsportlerin setzt dabei auf eine neue Maschine.
„Das taugt mir voll“, präsentierte Profi-Radsportlerin Kathrin Schweinberger mit einem stolzen Lächeln ihre neue Rennmaschine. Österreichs Staatsmeisterin ist ab sofort für ihr US-Team Human Powered Health mit einem Factor-Bike im österreichischen Design unterwegs.
Das Gefährt soll der Jenbacherin am Ende einer XXL-Saison noch einmal Flügel verleihen: „Ich freue mich riesig auf die Pause. Ich bin ja schon im Jänner in Australien die ersten Rennen gefahren.“
Das Worldtour-Finale in China wollte sich die Nummer 29 der Weltrangliste aber nicht entgehen lassen. Die dreitägige Tour of Chongming Island und das abschließende Eintagesrennen Tour of Guangxi sind mit tellerflachen Kursen der Tiroler Sprinterin fast auf den Leib geschneidert: „Ich mache mir aber keinen Druck. Ich möchte zum Abschluss mit meinem Team eine gute Zeit haben, das hat im Vorjahr super funktioniert.“
Ex-Weltmeisterin als Favoritin
Auf dem Papier ist Elisa Balsamo als Top-Favoritin. Die italienische Ex-Weltmeisterin hat in diesem Jahr schon fünf Rennen gewonnen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.