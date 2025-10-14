Kathrin gibt in China im Österreich-Look Vollgas

Das Worldtour-Finale in China wollte sich die Nummer 29 der Weltrangliste aber nicht entgehen lassen. Die dreitägige Tour of Chongming Island und das abschließende Eintagesrennen Tour of Guangxi sind mit tellerflachen Kursen der Tiroler Sprinterin fast auf den Leib geschneidert: „Ich mache mir aber keinen Druck. Ich möchte zum Abschluss mit meinem Team eine gute Zeit haben, das hat im Vorjahr super funktioniert.“