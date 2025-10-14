ÖSV-Talent steht vor seiner Sölden-Rennpremiere

„Geheimnis“ wird gelüftet

Ob Vici, die vergangenen Winter in Kranjska Gora (Slo) die ersten Weltcup-Punkte holen konnte, diesmal ihren ersten Renneinsatz in Sölden haben wird, soll am Donnerstag öffentlich werden. Fakt ist: Es wird anders als in den vorigen Jahren keine ÖSV-interne Quali für den Auftaktriesentorlauf geben. Nachdem Österreich neun Startplätze zur Verfügung hat und Olivier in der aktuellen FIS-Punkte die fünftbeste ÖSV-Athletin ist, scheint ihr ein Ticket eigentlich sicher.