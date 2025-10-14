ÖSV-Talent steht vor seiner Sölden-Rennpremiere

Bereits in elf Tagen eröffnen die Skidamen mit dem Riesentorlauf in Sölden die neue Saison. Wer die neun Österreicherinnen sein werden, die am 25. Oktober am Rettenbachfernen um Punkte kämpfen, will der ÖSV erst am Donnerstag verraten. Eine der größten heimischen Zukunftshoffnungen, dürfte aber gesetzt sein.
„Wir waren letzte Woche zwei Tage in Sölden und zwei Tage im Pitztal auf Ski und langsam aber sicher wird es besser“, verrät Victoria Olivier, die nach einem guten Start ins Argentinien-Trainingscamp etwas im mentalen Bereich zu kämpfen hatte. „Daran habe ich aber intensiv gearbeitet und denke, dass ich es mittlerweile wieder ganz gut in den Griff bekommen habe.“
Auszeit am Strand
Um die nötige Kraft für die am 25. Oktober in Sölden beginnende Weltcupsaison zu haben, gönnte sich die 21-Jährige aus Au im Bregenzerwald auf der Rückreise von Südamerika – gemeinsam mit ihren ÖSV-Kolleginnen Nina Astner und Viki Bürgler – eine Auszeit im sonnigen Florida. In Miami Beach wurde nicht nur der legendäre Art-déco-Bezirk besichtigt und der berühmte Sandstrand besucht. Auch aus musikalischer Sicht gab es mit dem Besuch eines Jason Derulo-Konzerts ein Highlight.
Training auf dem Rennhang
Mit vollen Akkus ging es dann retour nach Europa, wo nun die finale Vorbereitung für den Weltcupauftakt am 25. Oktober am Söldener Rettenbachferner wartet. „Wir sind am Montag nach Sölden angereist und bleiben bis Freitag hier“, erzählt die Heeressportlerin, die im Vorjahr bereits als Vorläuferin Bekanntschaft mit dem Hang gemacht hatte. „Ich denke, dass wir auch in dieser Woche auf der Rennpiste trainieren können.“
„Geheimnis“ wird gelüftet
Ob Vici, die vergangenen Winter in Kranjska Gora (Slo) die ersten Weltcup-Punkte holen konnte, diesmal ihren ersten Renneinsatz in Sölden haben wird, soll am Donnerstag öffentlich werden. Fakt ist: Es wird anders als in den vorigen Jahren keine ÖSV-interne Quali für den Auftaktriesentorlauf geben. Nachdem Österreich neun Startplätze zur Verfügung hat und Olivier in der aktuellen FIS-Punkte die fünftbeste ÖSV-Athletin ist, scheint ihr ein Ticket eigentlich sicher.
