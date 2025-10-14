Paris schmunzelt: „Er war der Depp des Tages“

Dominik Paris im sportkrone.at-Video-Interview! Der 36-jährige Südtiroler sinniert anlässlich des Kino-Starts des Doku-Films „Downhill Skiers“ mit Michael Fally über seine Rolle als „Schauspieler“, sein erster Weltcup-Sieg, welche Rolle ein Österreicher dabei spielte, die anstehende Saison, Olympia und seine Musiker-Karriere (alles im Video oben).